Sabatini e il suo giudizio su Milan Genoa: «Risultato un po’ beffardo. Per una settimana si è parlato del primo tiro in porta e ora…»

Sabatini analizza il rocambolesco pareggio di San Siro, tra il dominio territoriale e la scarsa concretezza sotto porta.

Il pareggio ottenuto in extremis dal Milan contro il Genoa ha lasciato una scia di riflessioni sulla gestione delle occasioni da gol. Sandro Sabatini, nel suo ultimo video su YouTube, ha descritto una partita dai due volti, caratterizzata da un assalto finale che ha portato i rossoneri a evitare la sconfitta solo nei secondi conclusivi. «Il Milan conquista tra virgolette un pareggio all’ultimo minuto», ha esordito Sabatini, definendo beffardo un risultato arrivato dopo un secondo tempo giocato quasi interamente nella trequarti avversaria.

L’analisi si è poi spostata sulla curiosa inversione di tendenza rispetto alle ultime uscite stagionali, dove la squadra di Fonseca era apparsa estremamente cinica. Questa volta, invece, la mole di gioco prodotta non ha trovato una finalizzazione adeguata fino al recupero. Il giornalista ha utilizzato una metafora calzante per descrivere il momento: «È arrivata la legge del contrappasso per cui il Milan è riuscito a segnare all’ultimo tiro in porta», sottolineando come la fortuna, spesso amica nelle scorse settimane, abbia presentato il conto a San Siro.

Sabatini, la classifica e il duello a distanza con l’Inter

Nonostante il mezzo passo falso, il verdetto della giornata non è totalmente negativo per i rossoneri in ottica piazzamento. Il pareggio consente infatti di mantenere la seconda posizione, anche se il distacco dalla vetta inizia a farsi preoccupante. Sabatini ha osservato come la corsa al titolo stia prendendo una direzione precisa: «Il pareggio consente di conservare il secondo posto anche se l’Inter dà l’impressione di scappare», evidenziando la forza d’urto dei cugini nerazzurri.

Tuttavia, il turno di campionato è stato avaro di punti anche per altre dirette concorrenti, fattore che mitiga in parte la delusione del pubblico milanista. Il rallentamento dei partenopei tra le mura amiche ha reso il punto conquistato meno amaro del previsto. Per Sabatini si tratta comunque di una «magra ma relativa soddisfazione», un risultato che tiene il Milan a galla ma che obbliga la squadra a ritrovare immediatamente la cattiveria necessaria per non perdere definitivamente il treno Scudetto.