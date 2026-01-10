Fiorentina Milan, la probabile formazione rossonera: Allegri lancia Fullkrug dal primo minuto? Le possibili scelte

Fiorentina Milan, Allegri rimescola le carte alla vigilia della sfida: tante novità tra difesa, centrocampo e attacco

Massimiliano Allegri ha scosso l’ambiente rossonero con le sue ultime dichiarazioni in conferenza stampa, annunciando scelte pesanti che cambieranno il volto del Milan. La notizia più rilevante riguarda il centrocampo: per la prima volta in questo campionato, Luka Modric non partirà titolare. Il fuoriclasse croato necessita di rifiatare e, secondo il mister, «ha bisogno di riposo», lasciando spazio a nuove soluzioni tattiche. Insieme a lui, anche Christopher Nkunku è stato recuperato, ma verrà utilizzato solo come arma a gara in corso.

In difesa, Allegri deve fare i conti con l’assenza forzata di Tomori per squalifica. La linea a tre davanti a Mike Maignan subirà dunque una variazione obbligata: sarà il giovane De Winter a completare il reparto nel ruolo di braccetto, affiancando i confermatissimi Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie laterali, invece, non sembrano esserci dubbi con le conferme di Saelemaekers e Bartesaghi, chiamati a garantire spinta e copertura.

Fiorentina Milan, il ballottaggio in regia e il debutto del centravanti tedesco

Il cuore della manovra rossonera è ancora oggetto di riflessione. Esiste infatti un ballottaggio aperto per il ruolo di play: «Ricci è favorito su Jashari», con l’italiano che sembra avere maggiori chance di agire accanto a due punti fermi come Rabiot e Fofana. Questa diga mediana avrà il compito di sostenere un attacco inedito e ricco di fisicità, studiato per scardinare le difese avversarie.

La vera sorpresa riguarda però il tandem offensivo. Crescono drasticamente le quotazioni per l’esordio dal primo minuto di Niclas Füllkrug, che al momento appare in vantaggio nel ballottaggio con Rafael Leão. L’attaccante tedesco agirebbe al fianco dell’insostituibile Christian Pulisic, offrendo una soluzione di peso alla manovra. Allegri ha comunque lasciato una porta aperta a nuovi colpi di scena, ricordando che «non è detto che il mister non possa effettuare altri cambi già dal primo minuto».