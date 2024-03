Fiorentina Milan, i precedenti non sorridono ai rossoneri: il bilancio della formazione rossonera al Franchi. I dettagli

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Fiorentina Milan, match valido per la 30esima giornata di Serie A.

Sarà complessivamente la 181esima sfida tra Milan e Fiorentina, la 90esima in trasferta e l’84esima in Serie A. Il bilancio in trasferta non sorride alla formazione rossonera, infatti la formazione Viola si è imposta 37 volte contro le 27 vittorie della formazione rossonera. 25 sono i pareggi.