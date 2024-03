Fiorentina Milan, Leao sempre più rossonero: presenza 200 col Diavolo

Fiorentina Milan, Leao sempre più rossonero: 200esima presenza col Diavolo in tutte le competizioni

Fiorentina Milan non sarà una partita come le altre per Rafa Leao: l’attaccante rossonero ha infatti totalizzato con il match del Franchi la presenza numero 200 con la maglia del Diavolo tra tutte le competizioni.

Sempre più rossonero l’attaccante del Milan che veste la numero 10: anche per quanto riguarda il futuro, Leao continuerà la sua carriera in rossonero e quindi avrà tempo per battere ulteriori record.