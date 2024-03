Fiorentina Milan, Ibrahimovic assente al Franchi: il MOTIVO dell’essenza dello svedese che si trova a Dubai. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic questa sera non sarà presente al Franchi per Fiorentina Milan, match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A.

Il senior advisor per RedBird si trova attualmente a Dubai per presenziare come ospite ad un evento organizzato da Emirates, Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri da oltre 15 anni, ed altri partner commerciali.