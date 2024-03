Fiorentina Milan speciale per Calabria: nuovo record in Serie A per il capitano rossonero. Ecco quale

Fiorentina Milan non sarà una partita come le altre per il capitano rossonero Calabria che ha raggiunto un nuovo record di presenze con il Milan in Serie A.

Nel match del Franchi in cui è partito titolare, il numero 2 rossonero ha raggiunto la presenza numero 250 nel campionato italiano: ennesimo importante record per il capitano rossonero da sempre tifoso del Milan e adesso colonna portante della squadra di Pioli.