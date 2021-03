Fiorentina-Milan 2-3: sufficienza per Guida, la moviola

Guida strappa una sufficienza, dirigendo una gara non facilissima. 17 falli fischiati e 4 ammoniti. La moviola sul match di Firenze

Guida, arbitro del match del Franchi, tra Fiorentina e Milan, strappa una sufficienza dopo una gara complicata. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, il gol di Ibra resta un rebus: secondo il noto giornale sportivo la spinta su Pezzella sarebbe da richiamo Var. La posizione, però, dello svedese è corretta e giustamente Guida non fischia il fuorigioco.

Nella ripresa Ribery si arrabbia per una leggera spinta di Diaz nei suoi confronti ma il francese si è lasciato cadere, giusto non assegnare il penalty.

Come nel fallo di Caceres sullo stesso numero 21 rossonero: anche in questo caso la spinta è minima e non vi sono gli estremi per assegnare un tiro dal dischetto.

Massa al Var controlla e conferma e conquista anch’egli un meritato 6 in pagella.