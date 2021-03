Fiorentina-Milan 2-3: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Milan espugna Firenze dopo una bella rimonta. Ottima prestazione di Calhanoglu e Tomori, ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Milan sbanca Firenze conquista tre punti importanti in chiave Champions League. Il migliore in campo della sfida al Franchi è Hakan Calhanoglu (7,5): «Segna il gol decisivo, bellissimo. Il turco è mancato a Pioli nelle ultime partite. Inbecca anche per la traversa di Ibra. Con lui è Milan vero».

Super prestazione, ennesima anche per Tomori (7), i rossoneri devono riscattarlo dal Chelsea. Molto bene Ibrahimovic, Bennacer e Diaz (7). Più che sufficiente la prestazione di Castillejo e Kessie (6,5). Mezzo voto in meno per Theo Hernandez e Krunic (6). Non brillano Donnarumma e Saelemaekers (5,5). Il peggiore è Dalot (5), troppi errori e regali (uno su tutti la punizione trasformata successivamente da Pulgar).