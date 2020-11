Fiorentina, le ultime sull’infortunio di Ribery: c’è una buona notizia

Arrivano aggiornamenti sull’infortunio di Franck Ribery, uscito al 44′ di Fiorentina-Benevento a causa di un problema muscolare

Continuano a creare apprensione le condizioni fisiche di Franck Ribery. Uscito nei minuti finali di Fiorentina-Benevento per un problema muscolare, per l’attaccante francese arrivano novità rassicuranti.

Sarebbero infatti state escluse lesioni per l’ex Bayern. Nelle prossime ore verranno fatti esami più approfondite per certificare se potrà esserci o meno per le sfide di mercoledì in Coppa Italia contro l’Udinese e domenica in campionato contro il Milan.