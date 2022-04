Fiorentina, Italiano rischia tre ko di fila: da quanto non accade. I Viola contro il Milan cercheranno di rialzarsi

La Fiorentina ha perso nelle ultime due gare di campionato e non colleziona tre Ko di fila in Serie A TIM addirittura da dicembre 2019 (quattro in quel caso, con Vincenzo Montella in panchina). La Viola proverà a rialzarsi contro il Milan.