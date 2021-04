Fiorentina, il futuro di Vlahovic: sono due le opzioni sul tavolo

Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora deciso. La Fiorentina spinge per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023: i dettagli

Secondo quanto riferito da Repubblica, il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora deciso. La Fiorentina spinge per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per provare a blindarlo.

Se però questo scenario non si concretizzasse, allora l’unica via percorribile sarebbe la cessione. Il giocatore è valutato almeno 50 milioni di euro e ha grandi estimatori in Italia: su tutti Milan, Roma e Juventus.