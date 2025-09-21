Fiorentina Como 1-2: Pioli non sa più vincere, Addai nel recupero affonda l’ex Milan. Il resoconto del match

Fiorentina Como 1-2: l’ex Milan Stefano Pioli non sa più vincere. La squadra di Fabregas passa in pieno recupero

La crisi si fa sempre più profonda. Dopo quattro giornate di campionato, il bilancio della Fiorentina è a dir poco preoccupante: zero vittorie, due pareggi e due sconfitte. L’ultimo, pesantissimo ko è arrivato oggi, nella gara delle 18:00, dove la squadra di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, si è fatta incredibilmente battere per 2-1 dal Como di Cesc Fàbregas. Un risultato che sa di beffa e che fa scivolare la Viola in una zona di classifica che nessuno si aspettava, con soli due punti all’attivo.

La partita sembrava essersi messa nel migliore dei modi per i gigliati. Nel primo tempo, la squadra gigliata aveva preso il comando del gioco, trovando il vantaggio con un gol di Mandragora. La prima frazione si era conclusa con la sensazione di un controllo totale della gara, ma la ripresa ha mostrato un’altra faccia della medaglia, rivelando le fragilità ormai croniche della formazione viola.

Dalle parole di Pioli nelle interviste pre-partita si percepiva la necessità di un cambio di rotta, di una svolta. Ma la Fiorentina vista col Como ha mostrato le stesse insicurezze e la stessa incapacità di gestire il vantaggio già viste nelle scorse settimane. Il Como è salito in cattedra, prendendo il controllo del campo e costringendo la Fiorentina sulla difensiva. Il pareggio di Kempf all’ora di gioco è stato il segnale del ribaltamento in atto, e la squadra viola non è riuscita a reagire. Il crollo mentale e fisico è stato evidente.

Nel finale, quando tutto sembrava ormai destinato a un pareggio, la doccia gelata: la rete di Addai in pieno recupero che ha completato la rimonta del Como e ha fatto piombare la Fiorentina nell’incubo. La reazione del pubblico e dei tifosi è stata dura, e sui social si moltiplicano i commenti preoccupati e i dubbi sulla gestione tecnica di Pioli, che al Milan ha comunque dimostrato di saper vincere. La pressione sul tecnico è ormai alle stelle.

Stefano Pioli si trova in una posizione delicatissima. L’inizio di stagione fallimentare era inimmaginabile, soprattutto considerando gli investimenti e le aspettative. La sensazione è che la squadra, pur con elementi di qualità, non riesca a trovare la giusta quadra. Il Milan del DS Tare e dell’allenatore Allegri ha un altro passo, e i tifosi rossoneri sono contenti che il loro ex tecnico, Pioli, non sia più sulla panchina del Diavolo. Questa sconfitta è un colpo durissimo, che minaccia di compromettere fin da subito una stagione intera. La Fiorentina deve trovare al più presto un modo per uscire da questo tunnel, prima che sia troppo tardi. La prossima giornata sarà un banco di prova cruciale per dimostrare di avere ancora la forza e la grinta per risalire la china e allontanare lo spettro della crisi definitiva.