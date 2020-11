Fiorentina, Bonaventura out nel riscaldamento: rischia di saltare il Milan?

Nel riscaldamento prima della gara con il Benevento, Bonaventura ha subito un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare il match

Piccolo allarme in casa Fiorentina. Nel riscaldamento in vista della gara con il Benevento, Giacomo Bonaventura ha avuto un problema alla caviglia che lo ha costretto a rimanere out per il match con i sanniti.

Ovviamente la reale entità dell’infortunio è ancora da valutare, ma intanto la Viola monitora la situazione soprattutto in vista della gara di settimana prossima con il Milan, dove tra l’altro Jack sarà l’ex di turno.