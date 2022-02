Fimmanò (avv. Salernitana): «Fermare il Milan sarebbe l’apoteosi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare del prossimo match con il Milan

ha parlato a margine del ricorso vinto per il recupero del match con l'Udinese. Alcune dichiarazioni sul prossimo match dei granata contro il Milan a Radio Punto Nuovo.

«Per me la Salernitana che ferma il Milan sarebbe l’apoteosi, la nascita di un gemellaggio con il Napoli. La mia impressione è che la Salernitana abbia un tipo di squadra per la quale non può portare a casa le vittorie sul modello Spezia, ad esempio. Con calciatori come Perotti e Ribery, ovvero di classe ma avanti con l’età, deve giocare all’attacco. Sono calciatori che hanno gli ultimi metri. La mia impressione è che la Salernitana debba giocarsi il tutto per tutto in ogni gara.»