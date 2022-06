Filippo Galli: «Non credo che RedBird si farà scappare Maldini e Massara». Le dichiarazioni dell’ex rossonero

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole: «Penso che la situazione si possa risolvere a breve. Al di là dei nodi da sciogliere, non credo che la proprietà voglia lasciarsi scappare due professionalità come queste: per Massara parla una carriera da d.s. lunga e navigata, Paolo ha dimostrato di saper muoversi con grande competenza anche da d.t., il suo peso e la sua storia sono una garanzia per il Milan».