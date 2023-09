Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex allenatore del Palermo Giacomo Filippi ha commentato la pesante sconfitta del Milan nel derby:

«Come si smaltisce un 5-1? Con rabbia e determinazione. Il Milan ha perso tanti derby, non capisco come possa cascare in maniera clamorosa in queste partite»