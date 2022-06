Ferrara: «Bisognerà capire la volontà di Dybala, ha bisogno…». Le parole dell’ex calciatore

Ciro Ferrara ha parlato della situazione legata a Paulo Dybala ai microfoni di Radio 24. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Bisogna capire la sua volontà, ha bisogno di una squadra che si appoggi tantissimo su di lui. E’ il momento per lui di rimettersi in gioco e trovare nuovi stimoli, la comfort zone non sarà più la stessa ed è uno sforzo che Paulo deve fare. Più facile sostituire i difensori degli attaccanti? Dipende dai difensori, ci sono difensori e difensori. De Ligt? Bisogna capire se ha gli stimoli giusti, lui è un profilo importante, se vorrà andar via la Juve non lo tratterrà contro voglia»