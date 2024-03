Ferguson Milan, il prezzo schizza alle stelle! Il Bologna non scenderà sotto questa cifra: gli aggiornamenti

Con un suo gol da fuori area ha deciso la complicata sfida del Gewiss Stadium tra il Bologna e l’Atalanta, facendo inevitabilmente aumentare ancora il prezzo del suo cartellino.

Ferguson sta crescendo in maniera esponenziale sotto la guida Thiago Motta e non a caso ha attirato gli occhi di molte big tra cui il Milan. Secondo Tuttomercatoweb, in estate i rossoblu potrebbero aprire alla cessione soltanto in caso di proposte da almeno 40 milioni di euro.