Ferguson a DAZN: «Sto molto bene, ho recuperato dal mio problema. Temo questa caratteristica del Milan». Le ultimissime notizie

Nel pre-partita di Milan–Bologna, Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, mostrando grande fiducia e determinazione in vista della sfida contro i rossoneri.

La prima domanda ha riguardato il suo stato di forma, visto che il giocatore era stato alle prese con un infortunio. “Sto bene, adesso molto bene”, ha risposto Ferguson, rassicurando subito sulle sue condizioni fisiche. Ha spiegato che il problema al polpaccio è ormai superato, grazie anche all’impegno con la sua Nazionale che gli ha permesso di ritrovare il ritmo partita. “In Nazionale ho giocato 180 minuti e mi ha aiutato. Adesso sono pronto a rientrare ed aiutare la squadra”, ha aggiunto con convinzione, sottolineando quanto sia cruciale per lui essere in campo per supportare i compagni.

L’attenzione si è poi spostata sul duello a centrocampo, che si preannuncia come uno dei punti focali del match. A Ferguson e Freuler spetta il compito di fronteggiare la talentuosa e muscolare mediana del Milan. Il centrocampista scozzese non si è sottratto alla sfida, riconoscendo la qualità degli avversari ma ribadendo la forza del suo reparto. “A centrocampo hanno giocatori forti”, ha ammesso con sportività, riconoscendo il valore di elementi come Rabiot e Modric. Ha definito la partita come “difficile a centrocampo”, ma ha subito controbattuto con una grande iniezione di fiducia verso la sua squadra.

“Ma anche noi siamo forti lì e siamo pronti per questa sfida”, ha concluso Ferguson, mostrando la mentalità combattiva del Bologna. Le sue parole rispecchiano la consapevolezza di affrontare un avversario di alto livello, ma anche la convinzione nelle proprie capacità. Il centrocampo del Bologna, guidato dalla coppia Freuler-Ferguson, è chiamato a una prova di forza e intelligenza tattica, per arginare le iniziative del Milan e dare il via alle manovre offensive della propria squadra.