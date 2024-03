Fenerbahce, il club dell’ex Milan Krunic valuta di ritirarsi dal campionato: il MOTIVO dopo gli eventi accaduti nel week-end

Ha del clamoroso quello che è accaduto al termine della partita Trabzonspor-Fenerbahce, con i tifosi di casa che sono entrati in campo e hanno ingaggiato una rissa violenta con i giocatori del Fenerbahce. Non è mancata la risposta da parte dei compagni degli ex Milan Krunic e Bonucci, con i giocatori che hanno risposto con calci e pugni all’attacco degli ultras. Adesso, come riportato dal Cda straordinario avvenuto oggi, il Fenerbahce starebbe pensando di ritirare la squadra dalla Superlig.

COMUNICATO – «Valutare quali azioni intraprendere, compreso il ritiro della nostra squadra di calcio A dalla Superlega, sulla base degli eventi accaduti durante la partita di Superlega giocata la notte del 17 marzo 2024 e dei recenti eventi del calcio turco».