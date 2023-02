Fedez e il tributo a Gianluca Vialli: «La mia forza contro il cancro»

Il rapper Fedez piange la scomparsa dell’amico Gianluca Vialli e ha voluto ricordare l’ex centravanti sul palco di Sanremo

Il rapper Fedez piange ancora la scomparsa dell’amico Gianluca Vialli. Il cantante, durante la diretta di ieri sera di Sanremo, ha voluto ricordare con una piccola strofa della sua canzone l’ex centravanti, scomparso a causa di un tumore.

LE PAROLE – «Ho avuto il cancro, e come un vero duro sono andato in tele ho pianto. Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto, è il ricordo di Gianluca che porto su questo palco».