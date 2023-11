Sindaco Paullo sul nuovo stadio del Milan: «San Donato? Ecco cosa è indispensabile». Le parole di Federico Lorenzini

Federico Lorenzini ha parlato ai microfoni del Il Giorno sulla costruzione del nuovo stadio del Milan a San Donato. Ecco le parole del sindaco di Paullo:

«È indispensabile che il potenziamento di infrastrutture e trasporti venga realizzato contestualmente alla realizzazione dello stadio e non in un secondo momento, affinché non si riproponga la stessa situazione di San Siro, dove la metropolitana è arrivata svariati anni dopo l’impianto»