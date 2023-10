Dimarco lancia la sfida al Milan: «L’obiettivo è uno solo»

Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter, ha lanciato la sfida al Milan di Pioli: l’obiettivo è quello di vincere lo scudetto

Ai microfoni di Sport Mediaset, l’esterno dell’Inter Federico Dimarco ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul suo futuro in nerazzurro.

SOGNO SCUDETTO – «Il fatto di divertirsi, lavorare forte e lavorare bene è il nostro segreto. Stiamo facendo bene, possiamo fare ancora meglio. Scudetto? Sicuramente c’è il Napoli perché ha vinto l’anno scorso, poi ci sono Milan e Juve, lotteremo tutti fino alla fine per l’obiettivo. Bandiera? Spero di sì, è il mio sogno, il mio sogno è giocare nell’Inter e non vedo alcun problema da qui in avanti».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE