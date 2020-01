Il Milan deve aprire anche il secondo anello rosso per la Coppia Italia. Ibrahimovic e la ventata di entusiasmo che mancava da troppo tempo

Arrivato come un campione, trattato come un Re, Zlatan Ibrahimovic.

L’arrivo del fenomeno svedese è stato, per il Milan, un grande colpo sotto tantissimi punti di vista, a livello mediatico, per la squadra e per un tifo, ormai spento e demoralizzato da troppo tempo. Prestazione eccellente, quella di ieri contro il Cagliari, considerando il fatto che Ibra non giocava una partita intera da fine ottobre 2019.

Al minuto 65′ alla Sardegna Arena ha ritrovato un gol dopo 2806 giorni dal suo ultimo in maglia rossonera nel maggio 2012 contro l’Inter.

Il Milan dovrà giocare in Coppa Italia contro la Spal mercoledì 15 gennaio e la società è stata costretta ad aprire anche il secondo anello rosso, più di 30 mila i biglietti finora venduti che tenderanno ad aumentare nei prossimi giorni, dopo la ventata d’aria fresca portata dallo svedese e da una prestazione convincente contro il Cagliari.

I tifosi ora, possono iniziare a sorridere di nuovo.