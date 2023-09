Fattore Florenzi: Pioli punta sulla sua leadership contro il Cagliari

Tra poche ore il Milan scenderà in campo contro il Cagliari. In vista del match Pioli conta anche sulla leadership di Florenzi

Fattore Florenzi. Tra poche ore il Milan scenderà in campo contro il Cagliari. In vista del match Pioli conta anche sulla leadership del terzino rossonero:

l difensore classe 91′ se verrà confermata la probabile formazione sarà il più anziano in campo tra i giocatori del Milan( con Marco Sportiello a seguire, classe 92′). Il leader Florenzi si è soprattutto visto in campo contro il Verona, incitando e dando consigli al giovane Bartesaghi nel proprio esordio in Serie A. Oggi i rossoneri hanno bisogno anche di questo.