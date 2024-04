Fassone lancia la frecciata al Milan: «Futuro Inter? Dubito che succeda la stessa cosa che con Elliott»

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Marco Fassone ha detto la sua sul futuro dell’Inter facendo un paragone con il Milan

Le parole di Marco Fassone intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per rispondere sul grosso punto interrogativo che pende sul futuro societario dell’Inter, con Steven Zhang che è chiamato a restituire il prestito di Oaktree entro maggio. Il paragone con quanto successo con il Milan di Elliott:

FUTURO INTER – «L’Inter da un punto di vista di gestione è all’apice, c’è grande armonia tra i dirigenti. Si è costruito un assetto societario ottimo come non si vedeva dai tempi di Moratti. Tutto funziona perfettamente, questo è una cosa che mi confermano gli amici che ho nel club. Dubito che succeda la situazione che è successa al Milan perché Oaktree, a differenza di Elliott, non è un fondo interventista. Ci sono ampie trattative in corso per valutare o dei prolungamenti del finanziamento o il reperimento di investitori. Ci sono due advisor come Goldman Sachs e Reine Group che stanno lavorando da tempo sulla ricerca di investitori, credo ne abbiano presentati diversi anche a Zhang. Presumo due soluzioni: un nuovo proprietario che finalmente trova un accordo con Zhang o il prolungamento del rifinanziamento di qualche tempo».

L’INTERVISTA DI FASSONE