Farris spaventa il Milan: «Da qui a fine stagione ho uno sfizio da togliermi. Sullo scudetto nel derby...»

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi all’Inter, ha parlato nel post-partita della gara con l’Empoli: messaggio al Milan

Ai microfoni di DAZN dopo la gara tra Inter ed Empoli, Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha mandato questo messaggio al Milan:

UNO SFIZIO CHE VORREI TOGLIERMI? – «Tutti? Onestamente né con lo staff e neanche coi ragazzi abbiamo mai parlato di scegliere una partita in cui vincere lo scudetto. Noi abbiamo fatto tantissimi punti e abbiamo un gran vantaggio, ma ancora non basta. Dobbiamo fare ancora bene, personalmente fa piacere non subire gol. Ma non dipende solo da loro, Lautaro e Thuram sono i primi a dare una mano. Abbiamo solo in testa di arrivare allo scudetto. Chiaro che prima possibile sarebbe meglio ma ci stiamo godendo il percorso che abbiamo fatto. La squadra adesso metterà il focus su Udine, sperando di vincere, magari senza subire gol. Questi sono gli obiettivi. La cosa meravigliosa di lavorare con questo gruppo è vedere l’entusiasmo che tutti mettono in allenamento».

LE PAROLE DI FARRIS A DAZN DOPO INTER-EMPOLI