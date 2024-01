Perfetti esalta il Milan: «Vincendo a Udine ha dimostrato di possedere questa caratteristica»

Fabio Perfetti ha elogiato la prestazione del Milan di ieri sera contro l’Udinese in trasferta: grande carattere dei rossoneri

Ospite a Sportitalia, Fabio Perfetti ha parlato così dopo Udinese-Milan:

PAROLE – «Stasera il Milan ha dimostrato carattere. Andare in una situazione di svantaggio non era facile ribaltarla. Inoltre anche il bruttissimo episodio di razzismo contro Maignan ha inciso. Bene i nuovi acquisti, alcuni criticati a inizio stagione come Jovic. Guardando la prestazione nel complesso, ci sono delle cose da migliorare, ad esempio il gol di Thauvin è stato frutto di una amnesia».