Licari spiega: «Pioli in bilico. E su Leao dico che...»

Fabio Licari, noto giornalista, ha commentato il momento di Stefano Pioli alla guida del Milan: le sue dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Licari ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan è lì, i 39 punti rassicurano per la Champions, ma fa testa-coda paurosi e ha un tecnico in bilico. Atalanta, Fiorentina e Bologna non hanno continuità: vertigini da altezze impreviste. La Lazio corre ma è indecifrabile, la Roma è in difficoltà, il Torino in decollo. Dalla Champions alla Conference, lotta all’ultimo colpo. Leao è chiamato a “fare” il Leao. I tecnici nel mirino sono Pioli e Mazzarri, nessuno dei due totalmente responsabile».