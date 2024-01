Fabio Caressa, noto giornalista, ha criticato duramente la prestazione di Rafael Leao nella sfida di ieri tra Milan e Roma: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha dichiarato:

PAROLE – «Ci sono molti segnali positivi dalla squadra, tranne uno: Leao. Non tira in porta in campionato dal 29 ottobre. Dove sarebbe il Milan con il Leao forte che invece conosciamo?».