Caressa: «Ecco cosa penso della crescita di Sandro Tonali»

Fabio Caressa, noto giornalista di Sky Sport, ha analizzato la crescita di Sandro Tonali dopo la prestazione nel derbu

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Fabio Capello ha parlato in questi termini della crescita di Tonali:

«Sta diventando il miglior centrocampista europeo secondo me; non adesso eh, ma tra poco lo sarà. Tonali mette insieme caratteristiche precise: grande recupero palla, grande forza nelle gambe, grande intelligenza e, poi, sbaglia poco tecnicamente. Meglio di Jorginho ora? in questo momento in Nazionale vedrei Tonali-Verratti-Barella, con la possibilità di avere altri cambi».