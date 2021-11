Capello: «La formazione di Pioli mi piace, contento per Giroud»

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha commentato la formazione scelta da Pioli per la gara contro l’Atletico: Giroud titolare

Fabio Capello, ex allenatore del Milan e oggi commentatore per Sky, ha analizzato in questi termini le scelte di formazione di Stefano Pioli per la gara contro l’Atletico Madrid di questa sera:

«La formazione scelta da Pioli mi piace, lo ritengo un undici giusto per la partita di questa sera. Ci sarà da correre. Sono contento per la titolarità di Giroud. Era partito benissimo, poi parlando con Maldini ho scoperto che dopo il Covid l’attaccante francese ci ha messo parecchio a recuperare la forma fisica. Il pericolo numero uno resta Suarez».