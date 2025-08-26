Fabbian Milan, Tare molla la presa? L’aggiornamento sul centrocampista del Bologna è una sentenza

Fabbian Milan, Igli Tare molla la presa per quanto riguarda il centrocampista del Bologna: l’obiettivo caldo è Adrien Rabiot

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan si muove con decisione per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Le ultime indiscrezioni, riportate dal giornalista sportivo Matteo Moretto, svelano un clamoroso cambio di rotta nella strategia dei rossoneri. Sembra che il Milan, guidato dal neo-direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, abbia virato con decisione su Adrien Rabiot, dopo che l’affare per Giovanni Fabbian del Bologna si è complicato.

La trattativa per il giovane centrocampista del Bologna, Fabbian, era partita con grande slancio. Il calciomercato Milan aveva manifestato un forte interesse per il talento classe 2003, considerato un profilo ideale per il futuro del centrocampo rossonero. Tuttavia, le valutazioni economiche del Bologna si sono rivelate un ostacolo insormontabile. Il club emiliano, consapevole delle potenzialità del suo giocatore, ha fissato un prezzo ritenuto eccessivamente elevato dai dirigenti milanisti.

Secondo quanto riportato da Moretto, il Milan era disposto a spingersi fino a 14 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Fabbian, una cifra significativa per un calciatore così giovane. Tuttavia, il Bologna non ha voluto scendere a compromessi, rendendo la trattativa estremamente difficile da chiudere. Le parti si sono fermate ad oggi, e sebbene non si possa escludere un ritorno di fiamma, il Milan ha deciso di guardare altrove per non perdere tempo prezioso.

La nuova priorità del Milan, come rivelato dalla stessa fonte, è ora Adrien Rabiot. Il centrocampista francese rappresenta un’opportunità di mercato particolarmente allettante. Rabiot è un giocatore di grande esperienza internazionale, con un passato in club prestigiosi come il Paris Saint-Germain e la stessa Juventus. La sua situazione contrattuale col Marsiglia lo rende un obiettivo molto appetibile. anche se l’ingaggio del giocatore è piuttosto oneroso.

L’arrivo di Rabiot andrebbe a colmare una lacuna importante nel centrocampo del Milan, fornendo a Massimiliano Allegri un giocatore fisicamente forte, abile nel recupero palla e con una visione di gioco che gli permette di agire in diverse posizioni del campo. La sua versatilità e il suo bagaglio tecnico lo rendono un rinforzo di alto livello, in grado di elevare la qualità del reparto. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare sta lavorando a stretto contatto con l’agente del calciatore per trovare un’intesa sull’ingaggio e finalizzare l’affare.

La scelta di virare su Rabiot dimostra la volontà del Milan di agire con pragmatismo e rapidità sul mercato. Di fronte alle difficoltà incontrate per Fabbian, i rossoneri non si sono persi d’animo, ma hanno individuato un’alternativa di assoluto valore e potenzialmente più accessibile. L’affare Rabiot è ora la priorità assoluta del club e i tifosi rossoneri attendono con ansia ulteriori sviluppi su questa trattativa che potrebbe rivoluzionare il centrocampo del Milan.