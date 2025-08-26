Fabbian Milan, ecco le cifre dell’offerta rossonera! Adesso il Bologna… Segui gli aggiornamenti di mercato sui rossoneri

Il calciomercato entra nella sua fase più calda e il Milan sta spingendo sull’acceleratore per regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo a centrocampo. Nel mirino del Diavolo è finito Giovanni Fabbian, giovane talento del Bologna. Tuttavia, come riportato da Il Resto del Carlino, la trattativa è complessa e le due società al momento sono distanti. Se il Milan ha presentato la sua prima offerta ufficiale, i felsinei non sembrano intenzionati a cedere il loro gioiello se non per una cifra “fuori mercato”.

La Proposta del Milan: 12 Più 3 Milioni non Bastano

Secondo le informazioni raccolte dal noto quotidiano, l’agente del calciatore avrebbe tra le mani una proposta formale da parte del Milan che si aggira intorno ai 12 milioni di euro più 3 di bonus. Un’offerta che il club rossonero ritiene congrua, considerando il valore e la prospettiva del giocatore. Fabbian, centrocampista classe 2003, è un profilo che unisce qualità tecnica a un’ottima propensione offensiva, caratteristiche che lo rendono un rinforzo ideale per la mediana di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico del club.

La Chiusura del Bologna: Fabbian Resta Se non è Offerta Monstre

La posizione del Bologna, invece, è ferma e decisa. Per la società emiliana, il giocatore è incedibile a meno di un’offerta giudicata irrinunciabile, ovvero una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il Bologna, guidato dal suo ambizioso allenatore Vincenzo Italiano, considera Fabbian un elemento chiave del proprio progetto e non intende cederlo a prezzi di saldo. La distanza tra le parti è dunque notevole e potrebbe complicare non poco la trattativa.

La palla ora passa alla dirigenza del Milan: i rossoneri, che si stanno muovendo con grande decisione per rinforzare la squadra, saranno disposti ad alzare l’offerta e accontentare le richieste del Bologna? O vireranno su altri profili? Il tempo stringe, ma una cosa è certa: la volontà di Fabbian potrebbe essere decisiva per sbloccare l’impasse. Il futuro del giovane centrocampista è ancora da scrivere, ma le prossime ore saranno cruciali per capire come si evolverà questa avvincente storia di mercato.