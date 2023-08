Ex Milan, sfida a tre per Bonucci: ecco dove può giocare

Bonucci non sa ancora dove giocherà dopo la rottura con la Juve che l’ha messo fuori squadra a inizio estate. Le opzioni per l’ex Milan

Come riferito da Sky Sport, infatti, l’ex capitano bianconero è in contatto con l’Union Berlino da mesi, ma la Lazio resta un’opzione così come il Genoa che pensa al colpo per la difesa qualora Leo non dovesse trovare l’accordo con i tedeschi o con la squadra di Sarri.