Ex Milan, Papin esalta Benzema: «Deve vincere il Pallone d’oro»

L’ex attaccante francese del Milan, Papin, ha esaltato le qualità di Benzema, mettendolo in prima linea per il Pallone d’oro

Jean-Pierre Papin, ex attaccante francese, in una intervista a Europe 1 ha esaltato le qualità di Karim Benzema.

PALLONE D’ORO – «A mio parete, oggi è il miglior attaccante del mondo, il miglior numero nove. In pochi mesi ha preso una posizione che non aveva mai occupato prima. Ora riesce a giocare con la testa. Resta il sogno del Pallone d’Oro, in questo momento è lui il favorito, è davanti a tutti».