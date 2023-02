Ex Milan – Paletta risolve il contratto con il Monza: il comunicato

Gabriel Paletta, ex difensore del Milan, ha risolto ufficialmente e consensualmente il suo contratto con il Monza

Gabriel Paletta, ex difensore del Milan, ha risolto ufficialmente e consensualmente il suo contratto con il Monza. Il comunicato del club brianzolo.

AC Monza comunica che Gabriel Paletta e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. Arrivato in Brianza nel novembre 2019, il difensore ha collezionato 50 presenze e 2 gol in maglia biancorossa, vivendo da protagonista la doppia promozione di AC Monza dalla Serie C alla Serie A. A Gabriel, esempio di serietà e passione dentro e fuori dal campo, un affettuoso augurio per il suo futuro.