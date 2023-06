Ex Milan – Nocerino lascia la panchina del Potenza Primavera

Nocerino lascia la panchina del Potenza Primavera: l’ex calciatore rossonero dice addio dopo i grandi risultati raggiunti in Primavera 3

Antonio Nocerino, dopo i grandi risultati raggiunti, lascia la panchina del Potenza Primavera. Ecco la nota ufficiale sulla separazione tra il club e l’ex Milan:

«Il Potenza Calcio comunica la fine del rapporto di collaborazione e ringrazia Antonio Nocerino per l’impegno ed i risultati raggiunti insieme alla Primavera 3 nella stagione sportiva 2022/23. Professionista esemplare, ha coordinato in modo straordinario la metodologia del Settore Giovanile rossoblù, nell’ottica di valorizzazione dei talenti, ad iniziare dai profili del territorio. La disputa dei playoff di categoria e la convocazione di Garbett nella nazionale neozelandese per la fase finale del Mondiale Under 20, sono state le dimostrazioni più importanti di un lavoro meticoloso e di qualità, profuso con orgoglio e senso di appartenenza al club»