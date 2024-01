Ex Milan, Niang è pronto a ritornare nel campionato italiano: c’è l’intesa con l’Empoli che lo attende per le visite mediche

Si profila una nuova avventura in Serie A per Niang, attaccante classe ’94 ex Milan e attualmente svincolato.

Ad un passo l’accordo con l’Empoli che lo attende per le visite mediche.