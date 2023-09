Ex Milan, Messias annuncia il ritorno: «Contro la Roma ci sarò»

Junior Messias non ha ancora esordito in maglia Genoa dopo l’addio al Milan. Ai microfoni di TMW ha rassicurato sulle sue condizioni

«Sto bene, ho fatto due allenamenti con la squadra quindi penso di essere in panchina per la prossima»

ESSERE AL GENOA – «Bene, non è semplice arrivare in una squadra nuova da infortunato ma stiamo lavorando bene»

GILARDINO –«É presto per parlare, devo ancora conoscere il gruppo. Ho fatto due sedute, c’è ancora da lavorare. Potevamo avere qualche punto in più sicuramente, c’è stata qualche disattenzione e serve limare i dettagli per portare a casa punti»

RUOLO PREFERITO – «Una domanda da fare al mister, io mi metto a disposizione e cerco di dare sempre il massimo. Dipenderà dal modulo che sceglierà il mister, io sarò pronto a dare il 100%»

PASSIONE DEI TIFOSI– «Non penso… I tifosi che spingono danno entusiasmo, quello che ho visto allo stadio mi ha fatto piacere. Sono in debito coi tifosi e con la squadra, io cerco di fare il meglio per la squadra, questo è quello che la tifoseria dovrà aspettarsi da me»

COME SI TROVA AL GENOVA – «Bene, mi sono anche emozionato nell’arrivare in un club così storico. Sono motivato, non vedo l’ora di scendere in campo»

OBIETTIVI PERSONALI E DI SQUADRA – «Non mi sono dato obiettivi personali. Ora arriviamo alla salvezza, poi vedremo»

ESSERE AL 100% – «Lo dirà il tempo, dipenderà anche da quanti minuti troverò in campo»

PERCHE’ HA SCELTO IL GENOA – «Il progetto, la società, anche il mercato che è stato fatto. Ora piedi per terra»

GENOA ROMA – «Una partita tosta, la Roma è qualità e fisico, dovremo fare una partita perfetta per fare i punti di cui abbiamo bisogno. Dovremo fare una partita attenta e sfruttare le occasioni che avremo, non è semplice perché si difendono bene ma noi dovremo fare la nostra partita»