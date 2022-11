Infortunio al tendine del ginocchio per Kessie: i dettagli

Al minuto 68 di Viktoria Plzen-Barcellona, Franck Kessie ha accusato un infortunio alla gamba ed ha chiesto il cambio.

Per l’ex Milan l’infortunio, come confermato da Xavi in conferenza stampa, è al tendine del ginocchio.