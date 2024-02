Esonero Gattuso, arriva la decisione del Marsiglia sull’ex Milan: i dettagli

Esonero Gattuso, arriva la decisione del Marsiglia: il club francese ha comunicato poco fa la decisione al tecnico

Continua il momento no di Rino Gattuso, ex tecnico del Milan. Come riportato da Fabrizio Romano infatti, il Marsiglia ha deciso di esonerare il tecnico e ha comunicato pochi minuti fa la scelta sia a Gattuso stesso che al suo staff.

L’ex centrocampista paga un rendimento deficitario che ha allontanato il Marsiglia dalla zona Champions League. C’è attesa per il comunicato ufficiale.