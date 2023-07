Ex Milan, Donnarumma verso la Juve? I bookmakers ci credono: ecco le quote

L’ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma sembra poter finire alla Juve: queste le quote del trasferimento per i bookies

Sembra si stia aprendo una clamorosa ipotesi: quella di un possibile ritorno in Serie A di Gianluigi Donnarumma in direzione Juve. L’ex portiere del Milan potrebbe finire in un’incastro di mercato con Szczesny.

Il Corriere dello Sport ha riportato le quote di alcuni siti di scommesse, che hanno aperto alla possibilità di vedere Gianluigi Donnarumma alla Juve già in questa sessione di calciomercato. Per Better e Sisal, l’approdo del portiere del Psg in bianconero entro la fine dell’estate è quotato a 5. Una trattativa che potrebbe decollare visto il grande interesse del Bayern Monaco per Wojciech Szczesny. L’alternativa è Marco Carnesecchi dell’Atalanta, anche lui quotato cinque volte la posta.