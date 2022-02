Ex Milan, Donnarumma perde l’imbattibilità raggiunta con i rossoneri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Brutta sconfitta, ieri sera in Coppa di Francia, per il Paris Saint-Germain. Protagonista in negativo l’ex Milan Donnarumma. Come riporta il giornalista Giuseppe Pastore, il portiere ha perso ieri un’imbattibilità collezionata con le maglie di Milan e Nazionale italiana:

«Clamoroso a Parigi: il #PSG viene eliminato agli ottavi di Coppa di Francia dal Nizza ai rigori, e questo vuol dire che Gianluigi #Donnarumma perde ai rigori per la prima volta dopo cinque vittorie di fila (Milan e Italia). L’unico portiere in attività a 5 su 5 rimane Pepe Reina.»