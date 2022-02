ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex attaccante del Milan, Fabio Borini, ha regalato la finale della Coppa di Turchia al suo Karagumruk

Fabio Borini on fire con il suo Karagumruk in Coppa di Turchia. L’attaccante ex Milan e Roma, ha segnato una doppietta decisiva per il risultato.

I gol dell’attaccante italiano consentono alla squadra di andare in finale della Coppa. Nel mercato invernale la Sampdoria aveva chiesto informazioni sul ragazzo.