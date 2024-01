Ex Milan, Bonucci ammette: «Sono a fine carriera, ecco il mio obiettivo»

Prime dichiarazioni da giocatore del Fenerbahce di Leonardo Bonucci. Il difensore italiano, ex Milan, ha parlato alla tv ufficiale del club

PAROLE – «È stato incredibile. I nostri tifosi sono stati meravigliosamente di supporto. Se vogliamo vincere tutti i trofei, saranno importanti. Combatteremo insieme e vinceremo insieme. Prima di venire qui ho parlato con Merih Demiral, Edin Dzeko e Dusan Tadic. Quello che hanno detto è stato molto importante per me. Mi hanno detto cosa dovevo fare con questa maglia importante. Porto qui la mia esperienza, sono venuto per combattere con i miei compagni di squadra. Sono nell’ultimo periodo della mia carriera e voglio chiudere vincendo dei trofei. Ovviamente devo imparare il turco il prima possibile. Merih ha detto: ‘Mi hai insegnato l’italiano quando ero alla Juventus, ora ti insegnerò il turco»