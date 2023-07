Bianchessi nuovo Direttore Generale del settore giovanile del Monza: nuovo ruolo per l’ex dirigente rossonero

Come riportato dal Monza con un comunicato, l’ex Milan Mauro Bianchessi è il nuovo Direttore Generale del settore giovanile del Monza. Ecco il comunicato UFFICIALE:

«AC Monza comunica che Mauro Bianchessi ricoprirà il ruolo di Direttore Generale del Settore Giovanile.

Mauro Bianchessi è uno scopritore di talenti, un dirigente di grande esperienza e preparazione”, ha dichiarato il Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato Adriano Galliani, che già al Milan ha avuto Bianchessi in dirigenza. “Con lui il nostro Settore Giovanile inizia una nuova fase di crescita che ci porterà a rafforzare ancora di più il nostro vivaio, rendendolo una risorsa sempre più importante in prospettiva Prima Squadra”.

La carriera di Bianchessi ha avuto inizio nel 1989 come osservatore del Brescia, dove è rimasto per due anni prima del passaggio all’Atalanta. Del Club bergamasco è stato quindi selezionatore del Settore Giovanile e Vice Responsabile dell’Attività di Base, dal 1991 al 2006.

Nel 2006 è cominciata la sua avventura al Milan, come selezionatore del Settore Giovanile e Responsabile dell’Attività di Base. Conclusa la lunga e vincente esperienza in rossonero, nel 2017 è diventato Direttore Responsabile del Settore Giovanile della Lazio, dove ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra femminile, in serie B.

Nel suo ricco palmares, 15 scudetti, 4 coppe Italia Primavera, 19 titoli regionali e un campionato vinto di serie B femminile.

Sessantaquattro i giocatori scoperti e ancora in attività tra Serie A, B, estero. Tanti i nomi prestigiosi, tra cui Manuel Locatelli, Davide Calabria, Tommaso Pobega, Gianluigi Donnarumma, Bryan Cristante, Marco Sportiello, Matteo Gabbia, Raoul Bellanova e il nostro Andrea Petagna.

In biancorosso Bianchessi porta la sua esperienza e le sue grandi capacità. Benvenuto Direttore!»