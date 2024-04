Evani lancia il Milan: «Quando ha la miglior formazione è tra le più forti, in Europa League può...»

L’ex calciatore del Milan, Alberico Evani, si è espresso così sulle possibilità per i rossoneri di vincere l’Europa League: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Alberico Evani ha detto la sua sulle chance di vittoria finale del Milan in Europa League.

CHANCE VITTORIA DELL’EUROPA LEAGUE? – «Le potenzialità ci sono. Il Milan è ripreso bene dopo un momento di difficoltà causato anche dai tanti infortuni. Quando riesce a mettere in campo la miglior formazione è una delle squadre più forti e lo sta dimostrando. Adesso si è ripreso molto bene. In Europa League ci sono delle squadre che potrebbero impensierirla ma ha le possibilità per arrivare fino in fondo».