Europa League, Milan tra le favorite: le quote per la vittoria

Tra le favorite. Dopo i sorteggi, Milan e Roma hanno conosciuto le rispettive avversarie per gli spareggi di Europa League. Le quote per la vittoria finale:

per gli esperti, le due italiane restano tra le favorite il Milan, dietro solo a, Liverpool e Bayer Leverkusen, è offerto a 7,50, mentre la squadra di Mourinho, a caccia della seconda finale consecutiva, è in lavagna a 15. Solo il Brighton di De Zerbi tra le due italiane, fissato a 13. Il trionfo dell’Atalanta, già agli ottavi di finale in virtù del primo posto nel proprio raggruppamento si gioca a 20.