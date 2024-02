Europa League Milan, Pauluzzi fiducioso: «Platea prestigiosa ma può fare questo percorso». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista dell’Equipe Valentin Pauluzzi ha parlato a Milannews24 in vista dell’impegno dei rossoneri contro il Rennes analizzando il possibile percorso dei rossoneri.

PAROLE – «Può fare un buon percorso, già la partita di oggi è insidiosa, un conto è il sorteggio a dicembre, un conto è lo stato di forma a febbraio, infatti il Rennes si è rimesso in carreggiata. Poi a livello di avversari, la platea è prestigiosa. Ci sono Liverpool e Leverkusen che stanno vincendo i loro campionati, vuol dire che sono squadre di grandissimo livello in questo momento, mettiamoci anche il Benfica, sarà dura. Ma anche anche se il sorteggio non dovesse mettere poi le migliori davanti prima o poi potrebbero capitare, sarà durissima».

